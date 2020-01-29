Тбилиси, , 16:05 — REGNUM У Грузии тяжелое прошлое, а потому, чтобы приблизиться к европейским стандартам, стране нужно еще много лет на проведение реформ. Об этом 29 января сказал премьер-министр Грузии Георгий Гахария, выступая на конференции организаций-доноров в Тбилиси, сообщает Общественное телевидение.

«Грузия является развивающейся демократией, у нас очень тяжелое постсоветское прошлое, — заявил перед присутствующими Гахария. — Нам может понадобится много лет реформ для того, чтобы приблизиться и соответствовать тем европейским стандартам».

Стоит отметить, что по 2018 год включительно организации-доноры на реформы в Грузии выделили $7 млрд.