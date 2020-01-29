Москва, , 16:00 — REGNUM Цены на нефть 29 января растут второй день подряд. Динамика обусловлена тем, что ОПЕК может продлить сокращение добычи, если вспышка коронавируса скажется на спросе, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«На данный момент картель ОПЕК+ планирует продлить текущее сокращение добычи нефти, как минимум, до начала лета, при этом рассматривается возможность усиления сокращений, но в случае если распространение нового коронавируса существенно повлияет на спрос на нефть в Китае.

В свою очередь статистика также оказала поддержку нефтяным котировкам. По данным Американского института нефти (API), запасы нефти сократились на 4,3 миллиона баррелей за неделю, тогда как аналитики предполагали, что они вырастут на 482 тыс. баррелей.

В рамках локальной коррекции нефть Brent, вероятно, превысит отметку $60 за баррель. В случае продолжения роста котировки могут достичь уровня $62 за баррель — 30% уровня к волне падения от 20 января», — полагает эксперт.

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