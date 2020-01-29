Вильнюс, , 15:58 — REGNUM Франция предложила Литве свою помощь в эвакуации её граждан из Китая, где продолжает рост заболеваний коронавирусом нового типа, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 29 января. Об этом после заседания комиссии по экстремальным ситуациям объявила глава МВД Литвы Рита Тамашюнене.

Однако, по её словам, пока никто из граждан Литвы, находящихся в Китае, не обращался за помощью. По подсчётам МИД Литвы, в настоящий момент в КНР находится порядка 300 литовцев.