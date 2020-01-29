Вильнюс, , 15:57 — REGNUM В прошлом 2019 году пассажиропоток в Вильнюсском аэропорту составил 5 млн. человек, что на 2% больше, чем годом ранее. В Каунасском аэропорту пассажиропоток составил 1,1 млн человек, рост на 15%, аэропорт Паланги обслужил 338 тыс. пассажиров, на 7% больше, чем годом ранее. Такие данные сегодня, 29 января, приводит объединённая дирекция трёх литовских аэропортов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Общий рост пассажиропотока за 2020 год ожидается на 6%. Выросло и количество грузов, перевезённых воздушным путём. За 2019 год — 17,2 тыс. тонн, что на 7% больше, чем в 2018 году.