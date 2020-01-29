Москва, , 15:55 — REGNUM В середине рабочей недели (29 января) рубль на внутреннем валютном рынке закрепляется в новых ценовых диапазонах против евро и доллара: 68,50−69,50 руб. и 62,0−63,0 руб. соответственно, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«После передышки накануне рубль вновь начал слабеть вслед за аналогичной динамикой валют стран с развивающейся экономикой и к полудню достиг отметок в 69,00 руб. и 62,75 руб. соответственно.

Ключевым событием сегодняшнего дня станет заседание ФРС, на котором возможно будет приоткрыта завеса тайны в отношении дальнейших действий американского центробанка в отношении выкупа казначейских векселей и аукционов РЕПО (сопроводительный комментарий к решению появится в 21:30 по мск). До этого локальный характер будут иметь данные по запасам нефти от Минэнерго США в 18:30 по мск.

Определяющим для рынков и рубля, в частности, по-прежнему будут выступать новости из КНР. Нефтяной рынок перешел в стадию стабилизации и 29 января пытается продлить технический отскок после того, как накануне котировки марки Brent отыграли 1,8% от почти 10%-ного снижения в предыдущие пять торговых дней на опасениях сокращения потребления из-за распространения нового коронавируса.

Цены на нефть достигли психологического рубежа в $60, что будет сдерживать продавцов. На рынке бытует мнение, что при снижении к $55 в ОПЕК+ будут готовы провести экстренное заседание.

Пока же базовым сценарием выступает продление в конце марта сделки по ограничению добычи как минимум до июня, а также в случае необходимости — дополнительное расширение квот», — считает эксперт.

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