Киев, , 15:55 — REGNUM После завершения отопительного сезона на Украине останутся избыточные запасы газа, заявил министр энергетики и защиты окружающей среды страны Алексей Оржель в ходе пресс-конференции, сообщает 29 января «Интерфакс Украина».

«Мы 100% выходим с избыточными запасами из отопительного периода. Большие запасы также в европейских газохранилищах», — рассказал он.

Оржель отметил, что большие запасы, контракт с Россией, заключённый в конце 2019 года, а также тёплая зима являются факторами снижения цены на газ в Европе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник президента Украины Владимира Зеленского прокомментировал отсутствие снижения цены на газ для населения Украины, обвинив в этом компанию НАК «Нафтогаз».

Читайте также: Советника Зеленского крайне возмутили январские платёжки за газ