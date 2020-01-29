Ташкент, , 15:35 — REGNUM Меморандум по реализации проектов в Бухарской области Узбекистана на общую сумму $10 млн подписали представители хокимията (администрации) региона и инвесторы из Израиля, сообщает 29 января издание UzDaily.

Документ был подписан в Бухаре. В сообщении не говорится о том, какая именно израильская компания подписала меморандум. Средства планируется направить на строительство асфальтового завода и сооружение дороги протяженностью 100 км.

Кроме того, израильские инвесторы планируют построить медицинский центр в селе Афшона, где родился известный врач и ученый Абу Али ибн Сина (Авиценна).

Напомним, 1 августа 2018 года агентство «УзА» сообщило, что комплекс наследия Авиценны планирует построить турецкая компания Medifemo Assistance, которая собиралась выделить $51 млн на эти цели. Объект планировалось сдать в августе 2019 года.

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