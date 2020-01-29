Сеул, , 15:41 — REGNUM Восемь из десяти компаний Южной Кореи намерены в текущем году принять на работу выпускников высших учебных заведений. Об этом сообщает KBS со ссылкой на интернет-портал по трудоустройству Incruit.

Согласно результатам опроса, проведенного с 6 по 20 января среди представителей 494 предприятий страны, 47,3% компаний примут на работу молодых специалистов, что на 5,6% больше по сравнению с результатами опроса, проведенного в январе прошлого года.

Отмечается, что среди «готовых к найму» предприятий 71,1% пришелся на крупные компании, 46,8% — на компании среднего размера, 30,8% — на малые предприятия.

Предполагается, что в 2020 году 82,7% компаний страны откроют набор новых сотрудников, что на 3,4% больше по сравнению с результатами опроса 2019 года.

55,1% представителей компаний сообщили, что сохранят численность набора персонала на уровне прошлого года, 25,1% — сократят численность набора, 19,7% — увеличат численность набора.