Мурманск, , 15:22 — REGNUM В ближайшие 10 лет компания «Новатэк» вложит 6 млрд рублей в развитие социальной сферы Мурманской области. Акцент будет сделан на системе образования в регионе и перезагрузке технического университета.

«Нам нужны образованные кадры, и хорошо, что они будут выращиваться здесь. Мы готовы участвовать и вкладываться в те сферы, где у региона есть проблемы. Андрей Владимирович (Чибис — ред.) очень хочет развивать образование, университет и это — правильно», — цитирует председателя правления «Новатэк» Леонида Михельсона NordNews.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, «Новатэк» работает над созданием в Мурманске Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений. Помимо этого компания планирует завершить в ближайшее время реконфигурацию производства Кольской ГМК и завершит инвестиционные проекты по строительству железнодорожной ветки Выходной — Лавна и терминала по перевалке угля на западном берегу Кольского залива.