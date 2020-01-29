Ростов-на-Дону, , 15:20 — REGNUM 3,5 млрд рублей получила сфера ЖКХ в Ростовской области в 2019 году. Об этом ИА REGNUM сообщили в ведомстве.

Уточняется, что за минувшие 12 месяцев помимо строительства и реконструкции водопроводных и канализационных сетей, буровых скважин и котельных были «закуплены 192 водонапорные башни, приобретено 73 единицы оборудования и 124 единицы специализированной коммунальной техники».

ИА REGNUM напоминает, что администрации девяти районов нарушили закон при закупке водонапорных башен.

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