Москва, , 15:54 — REGNUM По итогам 2019 года среди представителей автомобильной линейки завода КамАЗ наиболее часто клиенты оформляли в лизинг модель седельного тягача КАМАЗ-5490. Об этом сообщает пресс-служба КамАЗа.

На втором месте по количеству приобретаемых в лизинг моделей КамАЗ находится трехосных самосвал в тяжелом классе КамАЗ-6520, а также самосвал для сельскохозяйственных работ КамАЗ-45 143.

По итогам прошедшего года АО «Лизинговая компания КамАЗ передала клиентам около 4,5 тыс. грузовых машин. Тем самым автопроизводитель превысил запланированный объём заключения договоров лизинга почти на 1,8 тыс.

Кроме того, в 2019 году по лизинговому договору к своим владельцам отправились 2117 прицепов и 63 автобуса.

Стабильно положительную динамику компания АО «Лизинговая компания КамАЗ показывает уже третий год подряд.

Напомним, лизинг моделей КамАЗ налажен в Узбекистане совместно с «UzAutoTrailer». В этой стране в декабре прошлого года была зарегистрирована лизинговая компания «KAMAZ Asia Leasing». В компании планируют в течении двух лет передать в лизинг более 1,5 тыс машин в Узбекистане.

Читайте также: Назван самый покупаемый грузовик в России в 2019 году