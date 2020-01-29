Киев, , 15:13 — REGNUM НАК «Нафтогаз» Украины снизил февральскую цену на газ для промышленных потребителей на 14−15%, сообщило 29 января информационное агентство «Украинские новости».

Размер скидки зависит от условий потребления и оплаты. Если абонент покупает в месяц до 50 тыс. куб. м газа, то для него цена на газ составит 6249,6 гривен за тысячу кубических метров (при условии отсутствия долгов и полной предоплаты).

Для абонента, потребляющего свыше 50 тыс. куб. м газа в месяц, топливо будет стоить 5593 гривны за тысячу кубических метров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник президента Украины обвинил «Нафтогаз» в том, что, несмотря на обещания, цена на газ для населения так и не была снижена.

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