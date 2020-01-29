Москва, , 14:52 — REGNUM

И на проблему зарплат, и на проблему налогов руководство России должно взглянуть иначе, чем делает это сейчас, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 29 января, комментируя итоги опроса аналитического центра НАФИ.

Ранее РБК сообщил, что, по данным этого опроса, большинство граждан страны не ожидают, что в 2020 году их зарплата вырастет. По результатам более раннего опроса «Работа.ру», в среднем по стране граждане сочли бы удовлетворительным уровень своей зарплаты в 92 тыс. рублей в месяц.

« Проблема оплаты труда в нашей стране стоит очень остро. В подавляющем большинстве случаев получаемая работниками заработная плата неадекватна. Она не соответствует имеющейся квалификации; она не соответствует их трудовым затратам. Неадекватна она и в сравнении с огромными зарплатами, которые назначили себе высшие государственные чиновники и топ-менеджеры в частном секторе.

Перед лицом такой реальности люди действительно не хотят работать в полную силу: «Вы делаете вид, что нам платите, мы делаем вид, что работаем». 10-ти и 20-процентное повышение зарплаты, согласен, мало что изменит в части, касающейся производительности труда, но скажется на положении малообеспеченных слоёв населения нашей страны, а это уже немаловажно. Так что шаги в этом направлении нужны.

Мне в принципе представляется несправедливым увязывать в настоящее время уровень заработной платы с повышением производительности труда. В своё время, после 1991 года, зарплаты сократились в одночасье в разы, в то время как производительность труда уменьшилась в гораздо меньшей степени или вообще не уменьшилась. Люди по старинке работали ответственно, а им стали платить гроши. Необходимо сначала исправить эту несправедливость, а уж потом начинать, как говорится, «плясать» от производительности труда.

Народ не обманешь. И он у нас не жирует, не требует чего-то запредельного. Если он говорит, что в среднем его устроила бы зарплата в 90−100 тысяч, значит, это так.

Я, однако, не верю, что при новом правительстве что-либо изменится существенно. Вот, например, в недавнем докладе международного благотворительного общественного объединения «Оксфам», целевым образом занимающегося проблемами бедности и социальной несправедливости в мире, содержался тезис о необходимости увеличения налогов для богатых. У нас же новый премьер вновь заявил, что и российские миллиардеры, и рядовые граждане будут продолжать платить одинаковый налог на доходы.