Москва, , 14:28 — REGNUM Началась регистрация участников первой в 2020 году региональной Школы наставников, которая пройдет в Ярославле с 26 по 29 февраля. Подать заявку на участие можно на портале Leader-ID до 14 февраля.

К участию в образовательном интенсиве от «Академии наставников» приглашаются педагоги, руководители и методисты образовательных организаций, а также представители инновационных компаний. Организаторами выступают Кружковое движение НТИ, Фонд «Сколково», «Точка кипения» Ярославского государственного университета, Северная железная дорога — филиал ОАО «РЖД».

Основным направлением школы в Ярославле станет обучение наставников, способных качественно улучшить проектную работу со школьниками, студентами и молодыми предпринимателями. В ходе интенсива будут рассмотрены кейсы в области производства, энергетики, геоинформационных систем, медицины, биотехнологии, IT и сельского хозяйства. Напомним, что в конце 2019 года были определены итоги отбора региональных площадок для проведения Школ наставников в 2020 году. В список вошли 14 городов: Великий Новгород, Владивосток, Волгоград, Киров, Нижний Новгород, Обнинск, Ростов-на-Дону, Севастополь, Туапсе, Тюмень, Ульяновск, Уфа, Якутск, Ярославль. Школы наставников проводятся для увеличения количества технологических кружков, массовой подготовки наставников проектных команд и трансляции эффективных образовательных форматов работы с молодежными командами, позволяющих включать школьников и студентов в проектирование нового социально-технологического уклада. Цель проекта — увеличение количества специалистов, способных системно выстраивать и поддерживать деятельность по формированию сообщества технологических энтузиастов, вовлечение высокотехнологичных индустриальных партнеров, компаний НТИ, лидеров профессиональных сообществ и научных центров в проектную работу с молодежью."Академия наставников» является совместным проектом Кружкового движения НТИ, Агентства стратегических инициатив и фонда «Сколково». Обучение проходит в двух форматах подготовки организаторов и наставников проектной деятельности: онлайн-курсы и очные Школы наставников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Кружковое движение НТИ — это всероссийское сообщество технологических энтузиастов. Цель Кружкового движения — формирование следующего поколения предпринимателей, инженеров, ученых, управленцев, способных задумывать и реализовывать проекты, создавать новые решения и технологические компании, направленные на развитие России и всего мира. Для достижения этой цели утверждена дорожная карта Национальной технологической инициативы «Кружковое движение».