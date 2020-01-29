Красногорск, , 14:14 — REGNUM В Подмосковье с 1 мая 2020 года для одиноких пенсионеров старше 65 лет введут ежемесячную доплату к пенсии в размере 1 тыс. рублей. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Особое внимание нужно уделить одиноко проживающим пенсионерам старше 65 лет. Им сложнее всего справляться с трудностями. Это почти 220 тыс. человек», — заявил Воробьев.