Минск, , 14:17 — REGNUM По итогам 2019 года белорусские автолюбители приобрели 64 504 новые легковые машины, что на 22% выше результата 2018 года. Об этом сообщает Белорусская автомобильная ассоциация (БАА).

Самой популярной маркой в прошлом году в республике стала Lada. За год белорусские дилеры продали 16 281 модель данного автопроизводителя, что на целых 55,3% больше, чем в 2018 году.

Вторую строчку марочного рейтинга занимают автомобили французской компании Renault — 11 895 проданных автомобиля. Это на 5,2% больше, чем в предшествующем году. Тройку лидеров замыкает немецкий бренд Volkswagen. Машины этой компании приобрели 7919 белорусских покупателей, что на 14,2% больше показателя 2018 года.

Четвёртое и пятое места занимают соответственно машины китайской компании Geely (6894 ед.) и южнокорейского автопроизводителя KIA (4029 ед.).

Напомним, в ЕС больше всего новых легковых машин в 2019 году было продано в Германии. За год там было реализовано около 3,6 млн автомобилей — на 5% выше уровня 2018 года.

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