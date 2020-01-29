Ставрополь, , 14:15 — REGNUM Девять предприятий Ставропольского края впервые начали экспорт сельскохозяйственной продукции. Общее число компаний-экспортеров региона по итогам 2019 года составило 204, сообщили ИА REGNUM 29 января в пресс-службе краевого министерства сельского хозяйства.

Новые экспортеры Ставрополья начали поставки картофеля в Иран и Азербайджан, зерновой продукции — в Турцию и Азербайджан, фуражного ячменя, фуражной кукурузы и ягнятины — в Иран, в Китай поставляют цветочный мед, а в Абхазию — свекольный сахар.

«Экспорт является одной из ключевых задач, поставленных руководством страны и главой региона. Перед агропромышленным комплексом края стоит амбициозная задача по увеличению экспорта сельхозпродукции в четыре раза», — отметил замминистра сельского хозяйства Ставрополья Денис Полюбин.

Из 204 экспортеров сельхозпродукции, зарегистрированных в настоящее время на территории края, зерновую продукцию поставляют 46 предприятий, мясную и молочную —12, в масложировой отрасли действуют две компании, в пищевой и перерабатывающей промышленности —54.

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