Псков, , 14:05 — REGNUM Проблему состояния фасадов зданий в Пскове обсудили депутаты Псковского областного собрания сегодня, 29 января, на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента, вопрос поднял вице-спикер Юрий Сорокин («Единая Россия»).

«Едешь по Пскову и видишь, что множество фасадов имеют просто удручающий вид. Здания эти находятся в частной собственности. Предусматривает ли программа «Формирование современной городской среды» какие-то мероприятия, чтобы привести обшарпанные фасады в порядок?» — поинтересовался он у председателя областного комитета по строительству и ЖКХ Сергея Грахова.

Чиновник ответил, что программа таких мероприятий не содержит, так как бремя содержания имущества несёт собственник, а полномочия по воздействию на нерадивых собственников возложены на муниципальные власти. В Пскове, по словам чиновника, разработаны правила благоустройства, в которых прописана обязанность собственника по ремонту фасадов.

«Есть возможность привлечь к административной ответственности, но штраф несущественный», — отметил Грахов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вопрос состояния фасадов зданий в городе власти Пскова поднимали перед крупным международным форумом 2019 года — Международными ганзейскими днями, на которые город ожидал много гостей. Для решения проблемы привлекли федеральное финансирование, однако в ряде случаев власти столкнулись с сопротивлением собственников домов, которые обеспокоились, что капремонт зданий ограничится только ремонтом фасадов.

К празднику проблему решили, задрапировав аварийные дома фальш-фасадами.

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