Белград, , 14:01 — REGNUM Государственный долг Сербии по состоянию на ноябрь 2019 года сократился до 48,2 процента валового внутреннего продукта (ВВП), сообщила премьер-министр страны Анна Брнабич.

«Это, безусловно, результат реформ в области улучшения бизнес-среды», — сказала Брнабич на конференции, посвященной модернизации системы налогообложения.

Она добавила, что сокращение государственного долга последовало за принятием мер по финансовой консолидации, что является успехом для всех граждан и экономики Сербии.

Согласно последним данным министерства финансов, государственный долг Сербии на конец ноября 2018 года составлял 24,1 млрд евро, что составило 52,4 процента ВВП.