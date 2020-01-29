Якутск, , 13:59 — REGNUM Госдолг Якутии по итогам 2019 года снизился почти на 1,5 млрд рублей — с 50 млрд 635 млн до 49 млрд 175 млн, — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минфине региона.

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Достигнутый на 1 января 2020 года объем госдолга на 2330 млн ниже запланированного законом о бюджете верхнего предела госдолга в 51 млрд 505 млн рублей.

В минфине республики отметили, что в Якутии в сфере долговой политики приняты более жесткие ограничения по параметрам госдолга, чем принятые Бюджетным кодексом РФ, а также — что Якутия считается надежным и добросовестным заемщиком на финансовых рынках.

Как сообщало ИА REGNUM, госдолг Якутии на 1 октября 2019 года составлял 50,76 млрд рублей. Якутия и Хабаровский край имеют самый большой госдолг среди регионов Дальнего Востока.