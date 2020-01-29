Липецк, , 13:52 — REGNUM В Липецкой области две компании, поставляющие питание для образовательных и социальных учреждений, подозреваются в сговоре, нарушающем законодательство о защите конкуренции. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба регионального управления Федеральной антимонопольной службы.

От полиции ведомство получило информацию, что ООО «ГК ФЬЮЖЕН МЕНЕДЖМЕНТ» и ООО «Столичная кулинарная компания» заключили соглашение для участия в электронных аукционах на предоставление услуг питания учащихся и лечебного питания. Компании пользовались единой инфраструктурой, вместе готовились к торгам и по очереди забирали победы на торгах.

Обе компании с использованием единой инфраструктуры заключили контракты на общую сумму более 20,6 млн рублей. В отношении них возбудили дело по признакам нарушения Закона о защите конкуренции по статье «Запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения хозяйствующих субъектов».