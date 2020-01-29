Москва, 29 января 2020, 13:52 — REGNUM Министерство обороны России заключило соглашения о стратегическом сотрудничестве с ведущими банками страны, сообщается на сайте военного ведомства.
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Соглашение касается военнослужащих Вооруженных сил РФ. Так отдельные категории военнослужащих смогут получать скидки в магазинах «Военторг».
В Минобороны пояснили, что скидки будут предоставляться при расчете за покупки зарплатными картами тех банков, с которыми заключено соглашение.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минобороны РФ рассматривало вопрос учреждения отдельного банка для осуществления сделок в рамках гособоронзаказа.
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