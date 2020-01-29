Уфа, , 13:57 — REGNUM 2,4 млрд рублей предоставил банк «Дом.рф» для строительства жилого комплекса в Уфе. Об этом 29 января сообщает пресс-служба банка.

По сообщению пресс-службы банка, предприятие предоставило проектное финансирование застройщику «Небо столицы» под постройку в Уфе ЖК «Огни Уфы», который будет расположен на ул. 50-летия Октября, д. 15.

Согласно проекту, в жилом комплексе, общая площадь которого составит 795 тысяч кв. метров, будет четыре секции.

Проектом также предусмотрено строительство детского сада, спортивных площадок и благоустройство прилегающей территории со стоянками для автомобилей.

Строительство объекта планируют закончить в сентябре 2022 года.

По словам вице-президент Банка «Дом.рф» Анны Авдокушиной, после реализации проекта 760 семей получат качественное и доступное жилье. В настоящее время в столице Башкирии одобрен еще один проект на 550 квартир. Кроме этого, на рассмотрении находится шесть проектов общей площадью порядка 148 тысяч кв. метров.

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