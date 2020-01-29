Джакарта, , 13:34 — REGNUM Глава координационного совета по инвестициям Индонезии Бахлил Лахадалия заявил, что реализация инвестиций за период январь-декабрь 2019 года достигла 809,6 трлн рупий ($12,9 трлн) или выше, чем целевой показатель, установленный в 792 трлн рупий, сообщает Antara.

«Инвестиции в четвертом квартале 2019 года достигли 208,3 трлн рупий ($3,3 трлн), что на 12% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года», — заявил Бахлил Лахадалия на пресс-конференции в Джакарте.

Реализация инвестиций в четвертом квартале 2019 года также позволила привлечь в общей сложности 330 тыс. индонезийских рабочих.

«Значительное увеличение объема инвестиций за пределами Явы — это хорошая новость», — добавил Бахлил Лахадалия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Индонезии Прабово Субианто упомянул об инвестициях в сферу обороны.

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