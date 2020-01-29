Сеул, , 13:39 — REGNUM Южнокорейская авиакомпания Asiana Airlines приостановит несколько рейсов до Китая из-за коронавируса. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании.

По их словам, с 1 февраля текущего года авиакомпания приостановит полёты по маршрутам Инчхон — Гуйлинь, выполняемый четыре раза в неделю, и Инчхон — Хайкоу, выполняемый два раза в неделю.

С 3 февраля также будут приостановлены полёты по маршруту Инчхон — Чанша, выполняемые четыре раза в неделю.

В настоящее время другая южнокорейская авиакомпания Korean Air также рассматривает возможность приостановки полётов в Китай по некоторым маршрутам.

Известно, Asiana Airlines и Korean Air отменили штрафы за обмен или возврат билетов до КНР, а также усилили меры безопасности на борту.

Напомним, что 28 января такие бюджетные авиакомпании, как Air Seoul, Jeju Air Jin Air приостановили ряд маршрутов до Поднебесной.

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