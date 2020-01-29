Страсбург, Франция, , 13:36 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили на вопрос о том, поддержит ли Тбилиси новые антироссийские санкции, дала уклончивый ответ 28 января во время выступления в ПАСЕ.

После завершения ее речи, в которой Зурабишвили высказала много претензий и обвинений в адрес России, вопрос ей задал представитель украинской делегации Алексей Гончаренко. Он спросил, поддержит ли Грузия новые санкции в отношении России, которые обсуждают в Совете Европы.

«Россия действительно не выполняет свои обязательства. Проблема здесь в том, что чем больше государство — тем меньше к нему внимания в рамках мониторинговых процедур», — ответила Зурабишивили.

Конкретного ответа она на вопрос не дала.

Стоит отметить, что в отношении стран, поддержавших санкций, Россия обычно практикует введение встречных санкций. Между тем Россия занимает лидирующие позиции среди импортеров Грузии.