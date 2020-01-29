Симферополь, , 13:32 — REGNUM Сотня новых автобусов среднего класса полностью закроет потребности предприятия МУП «Горавтотранс». Об этом 29 января сообщила журналистам начальник управления транспорта и связи администрации города Анастасия Волкова.

«Мы стремимся, чтобы муниципальный перевозчик преобладал в количестве подвижного состава, не менее 60% парка общественного транспорта. Город выразил свою потребность в 100 единицах среднего класса», — отметила специалист.

Она также сообщила, что в 2019 году с частными перевозчиками было расторгнуто четыре договора. Ещё с несколькими транспортными компаниями, которые дублировали маршруты муниципального перевозчика, власти города решили не продлевать договоры.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Симферополя неоднократно высказывали своё негодование по поводу работы маршрутных автобусов с неисправной топливной и выхлопной системой двигателя.

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