Симферополь, 29 января 2020, 13:32 — REGNUM Сотня новых автобусов среднего класса полностью закроет потребности предприятия МУП «Горавтотранс». Об этом 29 января сообщила журналистам начальник управления транспорта и связи администрации города Анастасия Волкова.
Она также сообщила, что в 2019 году с частными перевозчиками было расторгнуто четыре договора. Ещё с несколькими транспортными компаниями, которые дублировали маршруты муниципального перевозчика, власти города решили не продлевать договоры.
Как сообщало ИА REGNUM, жители Симферополя неоднократно высказывали своё негодование по поводу работы маршрутных автобусов с неисправной топливной и выхлопной системой двигателя.