Додома, , 13:34 — REGNUM В исполнительном совете Всемирного банка отложили голосование об одобрении предоставления Танзании 500 миллионов долларов США на развитие сферы образования из-за давления со стороны гражданских активистов. Об этом передает ВВС Swahili.

По информации журналистов телерадиокомпании, голосование по кредиту должно было состояться во вторник, 28 января, однако было отложено из-за вопроса предоставления альтернативного образования матерям-подросткам.

По законодательству Танзании, беременным ученицам запрещено возвращаться в школу после родов. Они имеют право получить только альтернативные формы образования, такие как профессиональное обучение.

Во Всемирном банке ранее объявили, что кредит предназначен, среди прочего для того, чтобы помочь таким девочкам получить доступ к «альтернативным путям обучения».

Однако в письме к банку танзанийские активисты заявили, что одобрение займа будет одобрять «дискриминационную политику», заключающуюся в том, чтобы беременные девочки не могут посещать школу.

Они сказали, что закон начал активно использоваться правительством президента Джона Магуфули и, по их словам, официальные лиц «переусердствовали» в реализации спорного пункта.

Согласно документу Всемирного банка, в котором говорится о кредите, около 5 500 девочек были лишены возможности продолжить обучение в средней школе после того, как забеременели в 2017 году.

В понедельник, 27 января, президент Магуфули призвал правительственных чиновников игнорировать критиков политики в отношении матерей-подростков, сказав: «В прошлом году сюда приезжал вице-президент Всемирного банка — они дадут нам кредит, зная позицию Танзании и то, что мы делаем. Остальные [люди] просто создают шум, им не следует отвечать».

Напомним, что в 2018 году Всемирный банк не предоставил Танзании кредит в размере 300 миллионов долларов США на фоне обеспокоенности политикой страны по исключению беременных девочек из школ.

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