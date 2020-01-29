Москва, 29 января 2020, 12:31 — REGNUM Семейные пары, династии и родные братья с Дальнего Востока, Сибири и Урала приняли участие в конкурсе «Лидеры России» — флагманском проекте президентской платформы «Россия — страна возможностей». В Дальневосточном федеральном округе полуфиналистами конкурса стали родные братья из Сахалинской области Андрей и Станислав Медзиновские, а также 5 семейных пар: из Амурской области Наталья и Дмитрий Лой, Республики Бурятия — Александр и Татьяна Андреевы, Хабаровского края — Анна и Алексей Богдановы, Сахалинской области — Радик и Гульсем Кутловы, Приморского края — Ольга и Павел Козловы. В Сибирском федеральном округе в полуфинале участвовала одна семья из Красноярска — Любовь и Павел Борины, а в полуфинал в Уральском федеральном округе вышло три семьи: супруги из Свердловской области — Михаил и Оксана Гладких, Ямало-Ненецкого Автономного округа — Артем и Наталия Пикаловы, отец и дочь из Тюменской области — Татьяна и Вячеслав Матросовы. В настоящее время во всех федеральных округах страны проходят региональные полуфиналы третьего сезона конкурса. Напомним, что полуфиналы уже прошли во Владивостоке, Екатеринбурге и Новосибирске.
Михаил и Оксана Гладких — супруги из Екатеринбурга. Карьера Михаила начиналась с позиции ведущего специалиста филиала «Пермэнерго» «МРСК-Урала», затем он перешел на должность начальника управления АО «Синара-Транспортные машины», а в 2018 году Михаила пригласили работать в ПАО «Трубная металлургическая компания». Тремя основными ценностями Михаила являются семья, самореализация и патриотизм.
Жена Михаила Оксана Гладких большую часть среднего школьного образования получала в Венгрии, а затем вернулась с родителями в Россию. Во время учебы в Пермском государственном национальном исследовательском университете ПГНИУ девушка работала в IT-компании, сферах кредитования и инвестирования в банках. После окончания университета сфокусировалась на корпоративном кредитовании в банке. Её профессиональный опыт включает в себя работу в крупнейших банках — Газпромбанк и Уралсиб. Сейчас Оксана планирует искать работу и выходить из декретного отпуска. Три основных жизненных кредо полуфиналистки: «Баланс во всем», «Не стоит опускать руки», «Хочешь мира — неси мир окружающим и начинай с себя».
Матросов Вячеслав и Матросова Татьяна отец и дочь из Тюмени. Татьяна начинала свой карьерный путь с должности менеджера второй категории Центра международного образования, а спустя пять лет стала директором. Кроме того, за два года ее компания вышла из состава управления международных связей, показав свою независимость, как отдельное самостоятельное подразделение. В компании Оксана с командой разработала квест по городу на иностранном языке, чтобы через интерактивную игру познакомить студентов из других стран и гостей с Тюменью, его историей и возможностями. Кроме того, команда под управлением Татьяны организовывакт проекты, направленные на интеграцию местных и иностранных студентов. Например, Модель ООН — это игра в дипломатию или Dinner Diplomat Evening, когда местные студенты приглашают иностранных к себе домой на ужин в семью, что помогает познакомиться с новой культурой, рассказать о себе и тем самым строить мосты между государствами. Три главные ценности Татьяны: «Любить искренне свое дело», «Благодарить окружающих людей», «Не забывать про отдых».
В 1994 году отец Татьяны, Вячеслав Матросов, вступил на должность бухгалтера ПАО «Газпром трансгаз Сургут», а через 5 лет занял должность заместителя директора по экономике, также работал заместителем директора по строительству «Упрсельстрой». В настоящее время работает на должности директора ИЦ и заместителя директора научно — исследовательского института Тюменского государственного университета ТюмГУ. Три главных качества для Вячеслава: целеустремленность, уверенность и ответственность.
Пикалов Артем и Пикалова Наталия — муж и жена из Нового Уренгоя, воспитывают 4 детей. В 2010 году Пикалов Артем был выбран депутатом Городской Думы муниципального образования города Новый Уренгой. Решение баллотироваться принял для помощи людям, дальнейшей реализации программы по социальной реабилитации наркопотребителей и развития системы комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих незаконное потребление наркотических средств и психотропных веществ на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Также был назначен руководителем Координационного центра в сфере социальной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей ЯНАО в 2014 году. Самые важные жизненные ценности Артема: семья и дети, духовное развитие, работа по предназначению.
По словам Артема, общее количество только официально зарегистрированных наркопотребителей в России составляет по статистическим данным порядка 600 тысяч человек. За последние пять лет эта цифра существенно не меняется. По данным соцопросов регулярно употребляют наркотики два миллиона человек, а количество несовершеннолетних наркопотребителей выросло на 60% и продолжает расти. Подростки и молодежь составляют 70% всех наркопотребителей в нашей стране. С учетом новых вызовов необходимы более системные и комплексные подходы к организации всей антинаркотической деятельности. Не во всех регионах принята соответствующая нормативно-правовая база по профилактике наркомании. Надлежит качественно повысить уровень координации работы в этом направлении государственных органов, органов местного самоуправления и институтов гражданского общества. Нужно развивать систему профилактики наркомании с использованием современных методик, а также проводить антинаркотическую пропаганду.
Наталия Пикалова, как и муж, в 2001 году окончила Московский открытый социальный университет по специальности юриспруденция. В 1999 году трудоустроилась на должность юриста в Администрацию города Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа, затем в Государственном общеобразовательном учреждении высшего профессионального образования Уральского филиала города Екатеринбурга стала работать главным специалистом по направлению «Государственный регистратор прав на недвижимое имущество и сделок с ним», через 2 года была приглашена в ООО «Газпром подземремонт Уренгой» ОАО «Газпром» для работы ведущим специалистом отдела подготовки и проведения тендеров, в 2014 году трудоустроилась в РОО ЯНАО «Ямал без наркотиков» заместителем директора и реализовала проект открытию стационарного отделения по реабилитации несовершеннолетних лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества. В 2015 году и по сегодняшний день была избрана председателем РО ООО «Матери против наркотиков» в ЯНАО, которая занимается работой со здоровой семьей по предупреждению вредных привычек. Кроме этого, большое внимание уделяется работе с созависимыми семьями и их реабилитацией. Три главных вектора Натальи: Дисциплина, Любовь, семья, дети, Вера в людей.