Москва, , 12:31 — REGNUM Семейные пары, династии и родные братья с Дальнего Востока, Сибири и Урала приняли участие в конкурсе «Лидеры России» — флагманском проекте президентской платформы «Россия — страна возможностей». В Дальневосточном федеральном округе полуфиналистами конкурса стали родные братья из Сахалинской области Андрей и Станислав Медзиновские, а также 5 семейных пар: из Амурской области Наталья и Дмитрий Лой, Республики Бурятия — Александр и Татьяна Андреевы, Хабаровского края — Анна и Алексей Богдановы, Сахалинской области — Радик и Гульсем Кутловы, Приморского края — Ольга и Павел Козловы. В Сибирском федеральном округе в полуфинале участвовала одна семья из Красноярска — Любовь и Павел Борины, а в полуфинал в Уральском федеральном округе вышло три семьи: супруги из Свердловской области — Михаил и Оксана Гладких, Ямало-Ненецкого Автономного округа — Артем и Наталия Пикаловы, отец и дочь из Тюменской области — Татьяна и Вячеслав Матросовы. В настоящее время во всех федеральных округах страны проходят региональные полуфиналы третьего сезона конкурса. Напомним, что полуфиналы уже прошли во Владивостоке, Екатеринбурге и Новосибирске.

Михаил и Оксана Гладких — супруги из Екатеринбурга. Карьера Михаила начиналась с позиции ведущего специалиста филиала «Пермэнерго» «МРСК-Урала», затем он перешел на должность начальника управления АО «Синара-Транспортные машины», а в 2018 году Михаила пригласили работать в ПАО «Трубная металлургическая компания». Тремя основными ценностями Михаила являются семья, самореализация и патриотизм.

Жена Михаила Оксана Гладких большую часть среднего школьного образования получала в Венгрии, а затем вернулась с родителями в Россию. Во время учебы в Пермском государственном национальном исследовательском университете ПГНИУ девушка работала в IT-компании, сферах кредитования и инвестирования в банках. После окончания университета сфокусировалась на корпоративном кредитовании в банке. Её профессиональный опыт включает в себя работу в крупнейших банках — Газпромбанк и Уралсиб. Сейчас Оксана планирует искать работу и выходить из декретного отпуска. Три основных жизненных кредо полуфиналистки: «Баланс во всем», «Не стоит опускать руки», «Хочешь мира — неси мир окружающим и начинай с себя».

«Мы с женой второй раз вместе в полуфинале. В прошлом году также участвовали в конкурсе «Лидеры России». Это очень объединяет, потому что мы вместе готовились к тестам, учили историю, географию, математику и даже русский язык. Но сдавали контрольное тестирование в разное время, так как кто-то из нас оставался сидеть с ребенком. У нас есть реализованный социальный проект, который мы представили в задании «Сердце Лидера». В прошлом году совместно с Департаментом образования Свердловской области мы провели мастер-класс по решению лидерских кейсов для старшеклассников на выставке «Урал Смарт Экспо 2019». В этом году в марте мы планируем повторить этот опыт и провести на «Урал Смарт Экспо 2020» подобные кейсы. Мы с супругой считаем, что школьникам очень полезно смотреть, как реальные управленцы работают с решением проблем, построением приоритетов, внедрением изменений и умением договариваться между собой. Поэтому мы планируем привлекать других участников конкурса к этому мероприятию. Также в УФО мы поддержали инициативу создания клуба участников конкурса «Лидеры России», чтобы продолжать общение между конкурсантами. У нас появилось огромное количество друзей. Сейчас в клубе 238 человек и после третьего сезона «Лидеров России», уверен, их количество увеличится. Главная ценность, которая остается после конкурса — это люди», — поделился Михаил Гладких.

Матросов Вячеслав и Матросова Татьяна отец и дочь из Тюмени. Татьяна начинала свой карьерный путь с должности менеджера второй категории Центра международного образования, а спустя пять лет стала директором. Кроме того, за два года ее компания вышла из состава управления международных связей, показав свою независимость, как отдельное самостоятельное подразделение. В компании Оксана с командой разработала квест по городу на иностранном языке, чтобы через интерактивную игру познакомить студентов из других стран и гостей с Тюменью, его историей и возможностями. Кроме того, команда под управлением Татьяны организовывакт проекты, направленные на интеграцию местных и иностранных студентов. Например, Модель ООН — это игра в дипломатию или Dinner Diplomat Evening, когда местные студенты приглашают иностранных к себе домой на ужин в семью, что помогает познакомиться с новой культурой, рассказать о себе и тем самым строить мосты между государствами. Три главные ценности Татьяны: «Любить искренне свое дело», «Благодарить окружающих людей», «Не забывать про отдых».

«Для меня папа является компасом. Он всегда поможет, наставит, подскажет, что и как лучше сделать. В очередной раз захотелось показать всем, что мы семья лидеров, которая может добиться многого. И мы решили подать заявку на конкурс. Может быть гены, может быть вообще образ жизни способствовал тому, что мы оба смогли пройти в полуфинал и потом на всех контрольных тестах подтвердить наши знания. Также нас на конкурс приехала поддержать мама и младший брат, они очень переживают за нас. Мы с папой работали вместе в одном институте, только у нас были различные подразделения и сферы, но всегда, приходя домой, интересно поделиться, как лучше было поступить, поддержать друг друга. После теста также было важно обсудить вопросы. Крепкая семейная связь дает больше плюсов не только конкурсе, но и в жизни в целом. Наша команда центра международного образования проводит проект, когда мы берем иностранных студентов, направляем их в различные регионы. И не просто в город, а в село, там они посещают различные культурные центры с детками, у которых, к сожалению, нет семьи или со взрослыми, у кого есть разные ограничения, также имеют возможность побывать в коровнике и курятнике, и посмотреть, что такое настоящая Россия. Все наши проекты направлены на интеграцию российских и иностранных студентов. Еще мы проводим ужины, когда иностранные студенты приходят в наши локальные тюменские семьи, чтобы они познакомились с местным бытом», — рассказала Татьяна.

В 1994 году отец Татьяны, Вячеслав Матросов, вступил на должность бухгалтера ПАО «Газпром трансгаз Сургут», а через 5 лет занял должность заместителя директора по экономике, также работал заместителем директора по строительству «Упрсельстрой». В настоящее время работает на должности директора ИЦ и заместителя директора научно — исследовательского института Тюменского государственного университета ТюмГУ. Три главных качества для Вячеслава: целеустремленность, уверенность и ответственность.

Пикалов Артем и Пикалова Наталия — муж и жена из Нового Уренгоя, воспитывают 4 детей. В 2010 году Пикалов Артем был выбран депутатом Городской Думы муниципального образования города Новый Уренгой. Решение баллотироваться принял для помощи людям, дальнейшей реализации программы по социальной реабилитации наркопотребителей и развития системы комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих незаконное потребление наркотических средств и психотропных веществ на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Также был назначен руководителем Координационного центра в сфере социальной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей ЯНАО в 2014 году. Самые важные жизненные ценности Артема: семья и дети, духовное развитие, работа по предназначению.

«Я окончил Московский открытый социальный университет с присвоенной квалификацией «юрист». Таким образом, желание помогать людям, созидать и делать что-то хорошее стало причиной в выборе рода занятий. С 2001 года я занимаюсь направлением социальной реабилитации наркопотребителей и шаг за шагом мы шли к тому, чего достигли сейчас. За 19 лет работы в Ямало-Ненецком автономном округе создано государственно-частное партнерство и при поддержке правительства округа открыты два реабилитационных центра. Один центр мужской, второй — для женщин и для несовершеннолетних, отделение создано для решения вопросов наркопотребителей. Действуют наши центры на весь округ и любой человек может получить там помощь. Наш центр оценил главный нарколог России Евгений Алексеевич Брюн. Мы занимаемся медико-социальной реабилитацией, такого нет в даже понятийном аппарате законодательства. Также мы участвовали в запрете кодеиносодержащих препаратов на территории Российской Федерации. В жизни надо что-то творить и созидать. Важно успеть сделать что-то хорошее», — рассказал Артем, — Мы с женой — единое целое. Участвуя в общественной деятельности, мы решаем много проблем родителей, наркозависимых. А, приехав на конкурс, нужно переформатировать мозг, мы попадаем в другую среду и в тестах, заданиях участвуют другие части мозга. Также на площадке много руководителей из разных сфер, очень интересно смотреть, как каждый мыслит и перенимать опыт».

По словам Артема, общее количество только официально зарегистрированных наркопотребителей в России составляет по статистическим данным порядка 600 тысяч человек. За последние пять лет эта цифра существенно не меняется. По данным соцопросов регулярно употребляют наркотики два миллиона человек, а количество несовершеннолетних наркопотребителей выросло на 60% и продолжает расти. Подростки и молодежь составляют 70% всех наркопотребителей в нашей стране. С учетом новых вызовов необходимы более системные и комплексные подходы к организации всей антинаркотической деятельности. Не во всех регионах принята соответствующая нормативно-правовая база по профилактике наркомании. Надлежит качественно повысить уровень координации работы в этом направлении государственных органов, органов местного самоуправления и институтов гражданского общества. Нужно развивать систему профилактики наркомании с использованием современных методик, а также проводить антинаркотическую пропаганду.

Наталия Пикалова, как и муж, в 2001 году окончила Московский открытый социальный университет по специальности юриспруденция. В 1999 году трудоустроилась на должность юриста в Администрацию города Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа, затем в Государственном общеобразовательном учреждении высшего профессионального образования Уральского филиала города Екатеринбурга стала работать главным специалистом по направлению «Государственный регистратор прав на недвижимое имущество и сделок с ним», через 2 года была приглашена в ООО «Газпром подземремонт Уренгой» ОАО «Газпром» для работы ведущим специалистом отдела подготовки и проведения тендеров, в 2014 году трудоустроилась в РОО ЯНАО «Ямал без наркотиков» заместителем директора и реализовала проект открытию стационарного отделения по реабилитации несовершеннолетних лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества. В 2015 году и по сегодняшний день была избрана председателем РО ООО «Матери против наркотиков» в ЯНАО, которая занимается работой со здоровой семьей по предупреждению вредных привычек. Кроме этого, большое внимание уделяется работе с созависимыми семьями и их реабилитацией. Три главных вектора Натальи: Дисциплина, Любовь, семья, дети, Вера в людей.

«Я очень благодарна конкурсу «Лидеры России» тому коллективу, в котором я сейчас работала на конкурсе, у нас была очень слаженная работа. Мы выполнили все проекты и достигли требуемых результатов. Думаю, что мы и дальше будем общаться. С конкурса прошлого года тоже остались связи, мы с ребятами поддерживаем отношения, особенно с ямальцами. Вне зависимости от того выиграем мы или нет, в любом случае будем реализовывать свой проект. Оказание помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию — это нужда. Наша задача — заботиться о людях».