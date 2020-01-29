Владимир, , 12:30 — REGNUM Во Владимирской области с 2020 по 2022 год на строительство газовых заправок планируется направить 400 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба областной администрации.

Администрация региона заключила с Министерством энергетики РФ соглашения о федеральных субсидий на перевод на газомоторное топливо общественного транспорта и коммунальной техники и на развитие инфраструктуры заправок. Предполагается, что эти меры снизят себестоимость перевозок и помогут сохранить экологию.

В 2020 году на эти цели направят 160 млн рублей, по 120 млн — в 2021 и 2022 годах. На переоборудование техники под газомоторное топливо из бюджетов разных уровней пойдёт более 28 млн рублей в 2020 году, более 23 млн — в 2021 году, более 24 млн — в 2022-м. За три года планируется переоборудовать более двух тысяч транспортных средств и построить 10 газовых заправок.