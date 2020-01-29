Краснодар, , 12:29 — REGNUM В 25 раз снижена плата за аренду земельных участков, предназначенных для реализации крупных инвестиционных проектов в Краснодаре, сообщила 29 января пресс-служба администрации города.

Глава Краснодара Евгений Первышов подписал постановление, которым для крупных инвесторов устанавливается льготная арендная ставка — 0,1% от кадастровой стоимости вместо существующих 2,5%. Решение принято в целях развития крупных промышленных парков.

Для получения льготы от инвестора потребуется подтверждение проекта по созданию на данном участке предприятия не менее чем на 50 рабочих мест, либо увеличение ежегодных налоговых поступлений в бюджет города не менее чем на миллион рублей. Под понятие крупных попадают инвестпроекты с объёмом вложений не менее 300 млн руб. или 150 млн руб. для обрабатывающего производства. При выполнении условий льготная ставка будет действовать в течение 10 лет.

Как уточнил начальник управления инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Артём Анацкий, соответствующие изменения уже внесены в Порядок определения арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности и предоставленные в аренду без торгов. Так, для инвестора, который планирует построить производство в посёлке Берёзовом на участке 2,5 га с кадастровой стоимостью в 50 млн руб. арендная плата составит 50,8 тыс. руб. в год против 1,25 млн. Город на данный момент располагает участками, которые могут быть отданы инвесторам, общей площадью более 12 га. За последние три года в Краснодаре создано 13 новых производств, всего в настоящее время действует 118 крупных и средних промышленных предприятий.