Москва, , 12:28 — REGNUM Большинство жителей России (73%) одобряют введение маркировки товаров. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Введение системы маркировки повысит защиту покупателей от приобретения нелегальных товаров (58%) и увеличит ответственность производителей (59%) и и магазинов перед покупателями.

Кроме того, 92% граждан РФ уверены, что производители контрафакта должны нести административную и даже уголовную ответственность, 94% поддерживают наказание госорганов за продажу нелегальной продукции, 83% — наказание продавцов.

Опрос проведен 21 января 2020 года. В опросе приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ установило нормы маркировки ряда товаров лёгкой промышленности, а также порядок доступа к государственной информационной системе мониторинга.

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