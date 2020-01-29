Сеул, , 12:31 — REGNUM В 2019 году в банковской системе Южной Кореи было выявлено 267 поддельных денежных купюр, что является самым низким показателем за последний 21 год. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Банка Кореи.

По их словам, по сравнению с 2018 годом число поддельных купюр сократилось на 56,5%.

Количество поддельных денежных купюр на миллион купюр в обращении оставил 0,05, что на 0,07 меньше, чем в 2018 году.

Известно, что количество поддельных купюр номиналом 10 000 вон сократилось на 65,7% до 95 купюр, номиналом 5 000 вон — на 57,6%, до 115 купюр, номиналом 1 000 вон — на 41,2%, до 10 купюр, номиналом 50 000 вон — на 4,1%, до 47 купюр.