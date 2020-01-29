Красногорск, , 12:25 — REGNUM В Подмосковье с 1 февраля 2020 года откроется новый Центр поддержки бизнеса. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Воробьева, это первый подобный центр в стране, работающий по единому телефону и «с единым входом», то есть он будет работать с разнымы категориями воеросов: «для всех бизнесменов, у которых есть жалобы, проблемы или кто просто хочет получить совет».

Центру присвоили единый номер 0150. Также в горкругах Подмосковья в 2020 году начнут открывать новые центры «Мой бизнес».