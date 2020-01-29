Москва, , 12:11 — REGNUM В России в последнюю неделю января 2020 года расходы граждан резко пошли вверх. Среднестатистическая семья потратила 4 тыс. 458 руб., рост на 8,2%, приводит данные исследовательский холдинг «Ромир».

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За неделю (20−26 января) в среднем семья истратила на товары на 339 рублей больше, чем неделю назад.

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года расходы граждан РФ оказались выше на 230 рублей, рост на 5,4%.

В конце января 2020 года опрошены 40 тыс. граждан РФ, 15 тыс. домохозяйств в 220 городах с населением 10 тыс. человек и более.

Как сообщало ИА REGNUM, в последнюю неделю перед Новым 2020 годом повседневные расходы жителей России значительно выросли.

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