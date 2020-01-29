Москва, , 12:03 — REGNUM Ущерб экономическим интересам России в результате нарушений лицами обязательных требований и норм законодательства в 2019 году составил 26,2 млрд рублей. Об этом ТАСС заявил представитель Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

По его словам, в прошлом году нарушения были выявлены в деятельности 1652 лиц, по результатам контроля возбуждено 6975 дел об административных правонарушениях и 383 уголовных дела.

Для сравнения, уточнил представитель ведомства, в 2018 году было возбуждено 5737 дел об административных правонарушениях и 287 уголовных дел. Ущерб в 2018 году составил 17,2 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ФТС заявили, что товарооборот России с другими странами в 2019 году составил $665 млрд (41,4 трлн рублей), что на 3,3% меньше, чем годом ранее. Этот показатель уменьшился впервые с 2016 года. Изменение показателей связано прежде всего снижение продаж нефти, нефтепродуктов и газа, а также рост закупок медикаментов и легковых автомобилей.

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