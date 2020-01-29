Москва, , 12:01 — REGNUM В 2019 году в России прокурорами было выявлено почти 187 тыс. нарушений законодательства, обеспечивающего защиту прав предпринимателей. Такие цифры привели в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ 29 января.

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В ведомстве уточнили, что для устранения нарушений было внесено 46,6 тыс. представлений, к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 39,8 тыс. виновных лиц. Ещё 1,9 тыс. человек были предостережены о недопустимости нарушения закона.

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«В следственные органы направлено 246 материалов проверок, по которым возбуждено 166 уголовных дел», — добавили в надзорном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин пообещал предпринять ряд мер по избавлению российского бизнеса от излишних проверок со стороны контролирующих органов.