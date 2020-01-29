Томск, , 11:55 — REGNUM В Томске возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты 23 сотрудникам ООО «Сибирская карандашная фабрика». Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Томской области.

Уточняется, что дело возбуждено по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ («Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности»).

По предварительным данным, с ноября 2019 года по январь 2020 года осуществляющий финансово-хозяйственную деятельность и ответственный за организацию бухгалтерского учёта на фабрике полностью не выплачивал заработную плату 23 работникам. Образовалась задолженность на сумму почти 660 тысяч рублей.

Проводятся следственные действия, расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года стало известно, что в Арбитражный суд Томской области поступил иск о признании банкротом единственной фабрики в России и на постсоветском пространстве, где делали карандаши из кедра.

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