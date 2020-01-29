Киев, , 11:59 — REGNUM В декабре 2019 г. средняя номинальная заработная плата штатного работника на Украине составила 12.264 грн (около 520 долларов по актуальному курсу), сообщила 29 января украинская государственная служба статистики.

Ведомство отмечает, что в декабре прошлого года зарплата выросла по сравнению с декабрем 2018 года сразу на 16%. По сравнению с ноябрем прошлого года, размер средней номинальной заработной платы в декабре увеличился на 14,8%.

Согласно информации госстата, реальная заработная плата в декабре 2019 года, по сравнению с предыдущим месяцем, выросла на 15,1%, а по сравнению с декабрем 2018 года — увеличилась на 11,3%.

Экономист Борис Кушнирук в своем комментарии отмечает, что уровень зарплат в декабре «не совсем показателен».

«Известно, что именно в декабре наемные работники получают, кроме оклада, еще различные разовые надбавки и премии. Поэтому уровень зарплат в декабре ежегодно на 15−20 процентов выше, чем в ноябре. А затем в январе уровень зарплат ниже. Но тенденция роста уровня зарплат у нас сохраняется», — констатирует эксперт.

По мнению Кушнирука, с одной стороны, это несомненный позитив, а с другой — так называемый фактор «дешевой рабочей силы» уже не является инвестиционным преимуществом Украины.

«Поэтому для сохранения тенденции роста зарплат правительство должно способствовать пониженному налоговому давлению на бизнес… На первом этапе — хотя бы для малого и частично среднего бизнеса. Если этого не делать, бизнес будет вынужден массово прекращать деятельность в Украине», — резюмировал эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что власти Украины планируют ввести компенсации в случаях задержки зарплат, пенсий или социальных выплат. Как заявили в правительстве, соответствующий законопроект уже готов и вскоре будет подан на рассмотрение парламента.