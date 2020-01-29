Кемерово, , 11:50 — REGNUM В арбитраж Кемеровской области от новосибирского ООО «Углетранс» поступили сразу два иска — к ООО «Угольная компания «Инская» (Кузбасс) и ООО «Таймырская угольная компания» (Москва). Общая сумма выставленных претензий превышает 70,4 млн рублей. Оба иска приняты к производству, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Претензии к «Инской» поданы 13 января 2020 года, сумма исковых требований — 47 321 600,18 рубля. Слушания по делу начнутся 5 февраля 2020 года. Иск ко второй компании подали в конце декабря 2019 года, сумма составила 23 109 260,25 рубля (16 млн рублей долга, 2 309 260 рублей процентов, 4,8 млн рублей неустойки). Его рассмотрят 5 марта 2020 года.

По данным ЕГРЮЛ, истец — ООО «Углетранс» учреждено для услуг по перевозкам в апреле 2016 года. Владельцы — Илья Гаврилов (соучредитель и директор АО «Группа Ист инвест») и гендиректор Андрей Филиппов (совладелец кемеровского ООО «Баварская пивоваренная компания»).

ООО «Угольная компания «Инская» учреждена в Новокузнецке для управления финансово-промышленными группами, владелец — Александр Терешенков (соучредитель городской федерации бокса, ООО «Топливная компания Сибирь»).

ООО «Таймырская угольная компания» создано в октябре 2017 года для подготовки участков к разработке и добыче полезных ископаемых. Владелец — Александр Наливайко. Он же и директор компании. Наливайко имеет также бизнес-интересы в Нижегородской и Тюменской области.