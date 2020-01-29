Киев, , 11:37 — REGNUM Цена на газ в настоящий момент «объективно снижается», в этом нет заслуги Зеленского, Гончарука или компании «Нафтогаз», заявил сегодня, 29 января, украинский эксперт по энергетике Юрий Корольчук, комментируя обнародованные накануне расценки на топливо.

Цена на газ объективно снижается вследствие теплой зимы и минимального текущего использовании газа в ЕС, рекордных запасов газа в подземных хранилищах ЕС, решения конфликта Украины и России и подписания транзитного договора, пояснил эксперт.

При этом, по его словам, правительство Гончарука и «Нафтогаз» пытаются организовать выполнение обещания президента Зеленского о снижении тарифов на газ и тепло для населения.

«Известно, что после решений правительства в декабре 2019 года о так называемом «снижении» тарифов на тепло и установлении гарантированной цены на газ для населения президент Зеленский остался недоволен минимальным эффектом от таких шагов. То есть, прежде всего, речь идет о политическом решении снижения цены на газ как выполнении предвыборных обещаний. И «Нафтогаз» и его председатель Андрей Коболев выступают инструментом в руках президента», — заявил эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что накануне было объявлено, что в январе 2020 года оптовая цена на газ на Украине для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей составит 4,65 гривны за кубометр, без учета НДС и расходов на его доставку. «Нафтогаз» подчеркивает, что эта цена на 25% меньше, чем в январе 2019 года.

20 января премьер Гончарук заявил, что после перерасчета в 19 областных центрах Украины счета за коммунальные услуги на тепло и горячую воду снизились в среднем на 30%.