Тегеран, , 11:32 — REGNUM Иран стал самодостаточным в строительстве солнечных электростанций. Такое заявление накануне, 28 января, во время церемонии открытия новой солнечной электростанции на юге Тегерана в районе Хасан Абад сделал заместитель министра энергетики страны Мохаммад Садекзаде. Об этом сообщает Iran News.

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Глава ведомства отметил, что исламская республика достигла самообеспечения в строительстве солнечных электростанций. Он напомнил, что в Иране уже открыты заводы по производству солнечных панелей и других аксессуаров для солнечной энергетики.

Замминистра также отметил, что запущенная накануне в районе Хасан-Абад солнечная электростанция способна вырабатывать 12,7 мегаватт электроэнергии. Садекзаде подчеркнул, что это позволит ежегодно экономить 13 млн кубометров газа и 9 тысяч кубометров воды.

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Также, по словам замминистра, завод предотвратит выброс 29 тысяч тонн загрязняющих веществ в окружающую среду.

Садекзаде добавил, что в ближайшие годы в республике построят 100 тысяч новых электростанций мощностью в киловатты.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года официальный представитель иранской организации по возобновляемым источникам энергии и энергоэффективности Джавад Мохаммаднежад Сигаоруди заявил, что производство энергии на электростанциях, использующих возобновляемые источники энергии, превысило 840 МВт.