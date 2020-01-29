Каспийск, Дагестан, , 11:57 — REGNUM Индустриальный парк появится на неиспользуемых площадях оборонного завода «Дагдизель» в городе Каспийске. В совокупности Объем инвестиций в проект превысит 2,6 млрд рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы Дагестана.

Все мероприятия по формированию земельного участка и подготовке пакета документов уже завершены, и в ближайшее время индустриальный парк будет зарегистрирован. Уже есть 10 потенциальных резидентов — это предприятия по производству мебели, обуви и бытовой техники. В совокупности планируется создать здесь 588 рабочих мест.

Ранее сообщалось, что площадь индустриального парка на заводе «Дагдизель» составит 11,17 га. На его резидентов будут распространяться все льготы, которыми пользуются резиденты территории опережающего социально-экономического развития «Каспийск», в том числе пониженные ставки по платежам во внебюджетные фонды и нулевая ставка по налогу на имущество организаций и по земельному налогу.

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