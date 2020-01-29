29 января 2020 | Время чтения 8 мин

Удивительно, но факт, в России ждут возвращения капиталов, надеются на приток инвестиций, готовы раздавать инвесторам льготы. А между тем совместное исследование аудиторской, консалтинговой компании Deloitte и Центра стратегических разработок выявили, что поддержка, оказываемая государством, больше по нраву иностранным компаниям, металлургам, которые тоже, по сути, в большинстве своем имеют иностранную юрисдикцию, а также компаниям, в выручке которых 25 % занимают доходы от экспорта

Галина Смирнова, , 11:11 — REGNUM Удивительно, но факт, в России ждут возвращения капиталов, надеются на приток инвестиций, готовы раздавать инвесторам льготы. А между тем совместное исследование аудиторской, консалтинговой компании Deloitte и Центра стратегических разработок выявило, что поддержка, оказываемая государством, больше по нраву иностранным компаниям, металлургам, которые тоже, по сути, в большинстве своем имеют иностранную юрисдикцию, а также компаниям, в выручке которых 25% занимают доходы от экспорта.

Московский кремль Иван Шилов © ИА REGNUM

Отметим, что в исследовании, составленном на результатах опроса, участвовало более 100 российских и зарубежных промышленных компаний химической, металлургической отраслей, а также автопрома и сферы производства промышленного оборудования. Выяснилось, что в целом в глазах бизнеса государство стало лучше взаимодействовать с бизнесом — оценка эффективности государства по части предоставления мер поддержки и способствованию развитию производственного сектора, подросла за год, достигнув почти 2-х баллов из трех.

Высокую оценку степени эффективности существующих мер господдержки для поддержания и развития производственного сектора в России дали именно иностранные компании, а в отраслевом разрезе — металлургические предприятия, среди которых в индустриальной подгруппе оказалось наибольшее число респондентов (28%), высоко оценивших вышеназванные действия государства. За металлургами следуют производители автомобилей (24%).

Металлургический завод Дарья Антонова © ИА REGNUM

Интересно, что в оценке достаточности мер государства, которое оно предпринимает для развития и поддержки производственного сектора в России, мнения бизнеса разошлись, правда, опять же не коснулось это иностранных компаний — 31% этих компаний оказались наиболее удовлетворенными существующими мерами. А вот металлургам и автопроизводителям поддержки оказалось мало, даже несмотря на то, что они больше других считают эти меры эффективными. Видимо, как говорится в поговорке: «Хорошо, но мало». Наряду с производителями промышленного оборудования (52%), металлурги (45%) больше других в своей подгруппе поставили низкую оценку степени достаточности поддержки. Примечательно, что среди автопроизводителей велико число тех, кто выразил средний уровень удовлетворенности, но самое низкое число тех, кто высоко оценивает действия государства, — 12%.

Между тем нельзя сказать, что это исследование дает полное понимание «картинки мира». Осталось много вопросов, например, представителями каких стран являются иностранные компании, представленные в исследовании? Какова доля иностранных среди тех же металлургических компаний, то есть в индустриальной подгруппе. Почему это важно? Допустим, если все металлургические компании являются иностранными, то каким образом отчет может отражать неудовлетворенность металлургов в индустриальной подгруппе и наоборот — высокую удовлетворенность иностранных компаний. То же самое касается автопрома. Ведь отечественного автопрома в принципе больше не существует. Сектор представлен иностранцами, тот же самый АвтоВАЗ, принадлежит нидерландской Alliance Rostec Auto B. V. Это совместное предприятие (СП) Ростеха и французской Renault Group. Между тем Ростеху принадлежит лишь 25% СП, остальная часть у Renault. Да, контрольный пакет принадлежит российскому Ростеху, правда, могут найтись способы его «размывания», само автопроизводство находится в России, но сам Альянс все еще зарегистрирован за рубежом. Глава Ростеха Сергей Чемезов еще в 2014 году, как указывает издание «КоммерсантЪ», говорил о желании российской стороны перерегистрировать Альянс в России, нахождение в оффшорах — было желанием иностранных партнеров. В ноябре 2018 года стало известно о найме госкорпорацией юридического консультанта для перерегистрации компании. Тогда юристы сообщали изданию что перерегистрация компании может производиться по требованию правительства в связи с постоянным снижением доли Ростеха в капитале Alliance Rostec Auto и, следовательно, снижением того уровня влияния, которое государство может оказывать на процесс принятия решений, касающихся судьбы АвтоВАЗа. На днях ТАСС сообщал, что перевод Альянса в российскую юрисдикцию может завершиться в первой половине 2020 года. По предварительным данным, озвученным Чемезовым, компания будет зарегистрирована либо в Москве, либо в Самаре, уточнив, что пока не до конца решены административные вопросы. Неудивительно, что именно предприятия автопрома оказались, судя по исследованию, в числе меньшинства, пользующегося предоставляемыми в России налоговыми льготами, — вероятно, нахождение в оффшорах не вызывает большой надобности в использовании российских налоговых льгот.

Цех «НПК Уралвагонзавод»

Регистрация в российской юрисдикции компании, контролирующей наш родной АвтоВАЗ, очень важен для России, что, очевидно, понятно иностранным партнерам Альянса. Не исключено, что идет торг, Альянсу необходима еще какая-то государственная поддержка, что вполне понятно, так как «деньги любят счет». Возможно, иностранные бизнесмены подсчитывают и ищут наиболее выгодные варианты — баланс мер поддержки для смены локации компании, ведь здесь, в России, им придется сменить привычный режим финансово-хозяйственной жизни. Повторюсь, что согласно исследованию, предприятия автопрома, оказались в единственном меньшинстве в своей индустриальной подгруппе, чей процент высокой оценки уровня достаточности мер поддержки, принимаемых государством, оказался низким, основная их масса склонилась к средней оценке эффективности. Так вот, почти все респонденты исследования среди положительных мер, оказывающих позитивное влияние на производственный сектор, указывают мероприятия по охране труда, политику внедрения инноваций и меры по защите интеллектуальной собственности. А главными негативными факторами автопроизводители называют кредитно-денежную политику ЦБ РФ, экологическую политику и климатическую повестку.

Не секрет, что прошедший год для автопрома России ознаменовался падением продаж, сказалась стагнация потребительского спроса и рост цен на автомобили, так как их линейки, как правило, претерпели значительные изменения. В конце прошедшего года «КоммерсантЪ» сообщал, что спрос в бюджетном сегменте авторынка поддерживали именно госпрограммы стимулирования спроса, которые к концу года были завершены. Без госпрограмм, как отмечал эксперт издания, динамика рынка была бы и вовсе отрицательной. Впереди у автопроизводителей, отмечают эксперты, — не самые лучшие времена, в частности у АвтоВАЗа: те, кто хотел купить Lada, успели сделать это, пока действовала программа, и ажиотаж вокруг бренда спал. Кроме того, на днях вышла статистика Национального бюро кредитных историй, опубликованная РБК, которая говорит о том, что при снижении авторынка в 2019 году выросло число выданных кредитов на покупку машин более чем на 10%. На заемные средства россияне приобрели 45% новых автомобилей. Вероятно, в этом году АвтоВАЗ столкнется с еще большим проседанием своего сегмента рынка не только из-за завершения госпрограммы стимулирования спроса на Lada, но и с очевидным достижением предела возможностей кредитования населения. Более того, на рынок приходят совершенно новые технологии, соответственно, производители должны внедрять эти технологии на своих производствах. Как гласит исследование, автопроизводители чаще других в 2018 году уделяли внимание внедрению цифровизации на производствах и будут продолжать это делать. Для компаний автомобильной отрасли в принципе является приоритетным полная автоматизация отдельных бизнес-процессов. Однако сдерживающим внедрение передовых технологий и цифровизации в производственным секторе России автопроизводители чаще других называют недостаток финансирования, отсутствие или недостаток передовых технологий, тогда как большинство других респондентов считает главным негативным обстоятельством — несовместимость передовых технологий с имеющимся оборудованием — недостаток денег у них на втором по значимости месте. Хотя и в том и в другом случае понятно, что всем им в итоге нужны деньги, так как замена устаревшего оборудования потребует колоссальных инвестиций.

Сборочный цех АвтоВАЗ Lada.ru

И вот здесь именно государству нужно расставить свои собственные приоритеты и поставить во главу угла свои интересы. Все эти годы производители, по сути, уводили прибыль в оффшоры, они вполне могли себе позволить обновлять оборудование. Известно, что любой производитель желает получить господдержку, тот же АвтоВАЗ без госпрограмм, вероятно, может превратиться в обузу для иностранных инвесторов. Металлурги тоже нуждаются в спросе на свою продукцию, его сейчас в большей степени может обеспечить внутренний рынок за счет реализации нацпроектов. Поэтому у государства есть полное право, а также возможность играть первую скрипку, требуя регистрации компаний в России. В ином случае необходимо оказывать поддержку исключительно отечественным компаниям, хотя оказывать ее им нужно в первоочередном порядке, так как никто, кроме собственной страны не заинтересован в лоббировании интересов российских компаний. Это факт бесспорный! Понятно, что иностранные партнеры могут выступить против смены дислокации производств в пользу России, но лишение их привычной «кормушки», коей всегда выступала господдержка, подвигнет их пересмотреть свои взгляды, тем более во всем мире наблюдается развитие процессов национализации супротив глобализации. Если уж «лед тронулся», то процессы, связанные с ростом национальных интересов государств, в каких бы то ни было странах оставновить будет сложно. Сейчас вполне удачное время для достижения договоренностей с иностранными инвесторами, так как развитые рынки уперлись в потолок своего развития, а развивающиеся, как Россия, имеют перспективы. Нужно достичь баланса, когда оказываемой господдержкой будут довольны не только иностранные компании и тем более не те, кто зарегистрирован в зарубежной юрисдикции, а именно отечественные производители. В конце концов, как говорится, кто платит, тот и заказывает музыку.