Сеул, , 10:30 — REGNUM Пятый раунд переговоров по заключению Соглашения о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) между Южной Кореей и Филиппинами состоится в Маниле в период с 29 по 31 января. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского министерства торговли, промышленности и энергетики.

По их словам, в рамках новой встречи представители двух стран обсудят перечь товаров, критерии определения страны происхождения товаров и другие вопросы сотрудничества.

Известно, что Южная Корея и Филиппины обсуждают создание зоны свободной торговли с июня 2019 года.

В прошлом году объём торговли между странами составил $12 млрд, что является пятым показателей среди стран АСЕАН.

В министерстве отмечают, что соглашение о создании зоны свободной торговли планируется подписать в текущем году.

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