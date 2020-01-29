Москва, , 10:21 — REGNUM В России установлен размер индексации в 2020 году отдельных выплат военнослужащим и сотрудникам силовых ведомств. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства РФ.

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Согласно документу размер пособий, компенсаций и страховых сумм военнослужащим увеличен на 3%.

Отмечается, что все выплаты начнут индексировать с 1 января 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности в ноябре потребовал исключить сбои в индексации денежного довольствия военнослужащих.

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