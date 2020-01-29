Мегион, Югра, , 10:14 — REGNUM В Мегионе (ХМАО) должностные лица горадминистрации оштрафованы на 120 тыс. рублей за незаконное отклонение заявки на участие в аукционе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

Установлено, что администрация города Мегиона объявила аукцион на оказание клининговых услуг. Один из потенциальных участников конкурса подал заявку, однако аукционная комиссия её отклонила якобы за несоответствие предъявляемым требованиям.

После прокурорской проверки, по факту необоснованного отклонения заявки на аукцион в отношении четырёх членов аукционной комиссии были возбуждены административные дела по ч.2 ст.7.30 КоАП РФ («Отклонение заявки на участие в конкурсе по основаниям, не предусмотренным законодательством РФ»).

Постановлениями УФАС по ХМАО-Югре виновные лица привлечены к ответственности в виде штрафов.