Москва, , 10:12 — REGNUM В Госдуме осудили предложение Минтруда снизить прожиточный минимум и объяснили, почему этого делать не стоит.

«То ли тут трудности перевода с бюрократического на русский, то ли проблемы с пониманием ситуации чиновниками. Цены на картошку, лук, морковь и капусту могут взлететь хоть завтра. А сниженный прожиточный минимум — сам по себе убогий и позорный! — так быстро не повысить, чиновники это отлично понимают», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Это первая ошибка нового Минтруда.

«Обновлённый Минтруд наступает на старые грабли», — полагает парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал. Ведомство объясняет это снижением стоимости продуктов, которые используются при расчете прожиточного минимума.