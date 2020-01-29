Москва, , 10:10 — REGNUM Котировки нефти 28 января совершили локальный разворот и пошли в рост на сочетании нескольких факторов, включая угасание бегства от рисков. Оттолкнувшись от уровней под $58, нефть марки Brent превысила отметку $59 и на утренних торгах 29 января тестирует зону $59,60, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«В пользу отскока, помимо перекупленности, сыграли разговоры о возможных мерах поддержки со стороны стран ОПЕК+, которые выразили беспокойство по поводу распространения коронавируса и дали понять, что готовы как продлить сделку, так и увеличить объемы сокращения добычи, что несколько приободрило быков.

Кроме того, отчет API указал на сокращение запасов сырой нефти на 4,3 млн баррелей. При этом запасы бензина увеличились на 3,3 млн баррелей при прогнозе роста на 1,3 млн.

Немаловажную роль сыграли и технические факторы. Участники рынка сопротивлялись пробою уровня $58, что привело к формированию двойного дна, которое в свою очередь послужило хорошим плацдармом для локального разворота. Ближайшая цель Brent теперь проходит на отметке $60, для уверенного пробоя которой потребуется более выраженное проявление интереса к риску.

Также немаловажным будет отчет минэнерго США 29 января, который считается более достоверным, нежели данные API. При этом в центре внимания остаются события, связанные с китайским вирусом. Под занавес дня коррективы в динамику Brent могут внести итоги заседания ФРС США», — пояснил эксперт.

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