Москва, , 10:05 — REGNUM Российская валюта смогла отбить большую часть потерь понедельника (27 января) на фоне улучшения конъюнктуры на финансовых рынках. Произошло это главным образом благодаря словесным интервенциям, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«Глава ВОЗ заявил, что китайское правительство оперативно предприняло все необходимые действия для предотвращения распространения вируса, что заметно отличает текущую ситуацию от всех предыдущих.

Министр энергетики Саудовской Аравии смог поддержать нефтяные цены. По его мнению, международное сообщество сможет искоренить болезнь в ближайшие сроки, а значит вспышка коронавируса не угрожает обрушить спрос на нефть.

Поддержку рублю оказывает не только смягчение панических настроений на глобальном рынке, но и рост нефтяных цен. Американский институт нефти опубликовал доклад, согласно которым запасы сырья в США сократились на 4,27 млн баррелей.

Если 29 января официальный отчет от минэнерго США подтвердит факт снижения объемов нефти в хранилищах, то нефтяной рынок получит импульс для дальнейшего восстановления. Ожидается курс рубля вблизи отметки в 62,20 руб./доллар», — полагает эксперт.

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